-POLİS ÖSYM'DE BİLGİSAYARLARI İNCELİYOR ANKARA (A.A) - 01.09.2010 - Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 10-11 Temmuz 2010'da gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın sorularının çalındığı ve kopya çekildiğine ilişkin iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, YÖK Denetleme Kurulunun ÖSYM'nin bilgisayarlarında yaptırdığı incelemenin devam ettiği ve incelemenin yarına kadar tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Mustafa Solmaz, geçtiğimiz günlerde KPSS'ye yönelik iddialarla ilgili soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Şadan Sakınan'ı ziyaret ederek konuya ilişkin bilgi paylaştı. Bu kapsamda dün, YÖK Denetleme Kurulunca savcılık kanalıyla mahkemeden alınan karar doğrultusunda ÖSYM'nin Bilkent'teki binasında bulunan bilgisayarlarda, polisler tarafından yapılan inceleme sürüyor. KPSS'nin Eğitim Bilimleri sorularını hazırlayan 6 kişinin bilgisayarlarının ana belleklerinin kopyasının alındığı ancak bu işlem dün tamamlanamadığı için bugün de incelemenin sürdüğü belirtildi. Ayrıca, telefon kayıtlarının da araştırıldığı kaydedildi. ÖSYM'deki incelemenin yarına kadar tamamlanması bekleniyor. ÖSYM'deki bilgisayarların kopyalanan ana belleklerinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geniş kapsamlı şekilde araştırılacağı öğrenildi. Yürütülen soruşturma kapsamında YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan'ın bilgilerine başvurulup başvurulmayacağının ise gelişmelere göre önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.