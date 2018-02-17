Polis operasyonunda 2 saatte 6 bin 200 kişi kontrol edildi

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)

İstanbul\'da 39 ilçede 3 bin polisin katılımı ile yapılan denetimlerde iki saat içinde 6 bin 200 kişi kimlik kontrolünden geçirildi. 632 umuma açık yer denetlerken 134 iş yerine ceza kesildi.

İstanbul\'da Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri ile Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından dün akşam ortaklaşa gerçekleştirilen denetimler saat 23.00-01.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Denetimlerde alkol satışı yapan yerler ve kahvehanelerde 6 bin 200 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Bu kişilerden haklarında yakalama kararı bulunan 32\'si gözaltına alındı. 632 umuma açık yer denetlenirken, 47’sine saat 22.00 den sonra alkol sattığı gerekçesiyle olmak üzere toplam 134 iş yerine ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan\'ın bizzat yönettiği denetimlerde ayrıca kumar oynatan 9 işyeri hakkında da tutanak tutulduğu belirtildi.