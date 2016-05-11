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Polis önce eski sevgilisini, sonra da kendini vurdu

"Ambulans görevlisi kızı görünce saçını başını yolup ağlamaya başladı"

11 Mayıs 2016 00:02

Hakkari'de görev yaptığı belirtilen bir polis, Ankara Konur Sokak’ta önce eski sevgilisi olduğu ileri sürülen 20 yaşındaki Ceren Baran'ı sonra da kendisini vurdu.

Evrensel’in haberine göre, Konur Sokak'taki cinayete şahit olan Haber-Sen çalışanı Ayla Eyüpoğlu, “Bordo arabanın arkasında silah sesi geldi kuru sıkı zannetim. Arabanın arkasında bir kafa gördüm. 4. silah sesi sustu. Yerde yatıyorlardı. Ambulans görevlisi kızı görünce saçını başını yolup ağlamaya başladı. Polis olduğunu ambulans görevlisinden öğrendik. Silah orada duruyor gelen polisler silahı kızın arkasına ittiler” dedi. 

Cinayetin ardından olay yerine polis ve ambulans geldi. Baran'ın hemşire kız arkadaşının anlatımını aktaran Cemile Balcı, katilin Hakkari'de görev yapan bir polis olduğunu söyledi. Ceren Baran'ın katilin eski sevgilisi olduğunu ve son kez görmek için Ankara'ya gelerek Baran'ı vurduğunu dile getirdi.

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