Polis olma süresi 2 ay kısaldı

İçişleri Bakanlığı, polis adaylarının Polis Meslek Eğitim Merkezleri'nde verilen asgari eğitim süresini 6 aydan 4 aya indirdi. Söz konusu değişiklik mevcut polis adaylarını da kapsadı. Böylece mevcut polis eğitim-öğretimi devam eden adaylar, 6 ay yerine 4 aylık eğitimin sonunda mezuniyet sınavına girecekler.

İçişleri Bakanlığı, Polis Mesleki Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde değişiklik yaptı. Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren değişikliğin FETÖ soruşturmaları nedeniyle ortaya çıkan polis açığını kapatmak üzere yapıldığı belirtildi. Yapılan değişiklikle POMEM'lerde verilecek asgari eğitim süresi 6 aydan 4 aya indirildi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, söz konusu değişiklik halen eğitim-öğretime devam etmekte olan öğrencileri de kapsaması sağlandı.