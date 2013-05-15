Polis öldürene ömür boyu hapis

İngiltere ve Galler'de, polis memurlarını öldürenlere ömür boyu hapis cezası verilecek.

İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, Bournemouth'da düzenlenen Polis Federasyonu konferansında yaptığı açıklamada, polis memurlarını öldürenlere verilen minimum 30 yıl hapis cezasının, ömür boyu hapis cezası olarak değiştirileceğini söyledi.

İngiltere İçişleri Bakanı Theresa May, "Bir polise saldırmak ve öldürmek, toplumumuzun temeline saldırmaktır. Polis memurunu öldürenlere ömür boyu hapis cezası verileceği konusunda son derece kararlıyız" dedi.

İngiliz hükümetinin açıklaması Polis Federasyonu'nda olumlu karşılansa da, yapılan kesintilere ilişkin hükümete yönelik eleştiriler sürüyor.

İngiltere'de 2000 yılından bu yana görev esnasında 12 polis saldırılar sonucu yaşamını yitirdi.

İngiltere'nin Manchester kentinde geçtiğimiz Eylül ayında rutin bir soygun olayına giden polis memurları Nicola Hughes ve Fiona Bone'a silah ve el bombalarıyla saldırı düzenlenmişti. İki polis memuru bu saldırılar sonucu yaşamını yitirmişti.