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Dünya

Polis, öldürdüğü kadını yiyen adamı vurdu

"Bıçakla polise saldırdı"

19 Eylül 2017 18:33

Güney Afrika'da polis, başını keserek öldürdüğü kadını yerken buldukları 23 yaşındaki Aphiwe Mapekula'ya ateş açtı. Şüpheli, 3 gün sonra hastanede hayatını kaybetti.

Independent'ta yer alan habere göre Mapekula, aile içi bir tartışmanın ardından Masumpa'yı boğazını keserek öldürdü.

Polisin defalarca uyarmasına rağmen kadının cansız bedenini yemeyi sürdüren Mapekula, kolundan, bacağından ve karnından vuruldu.

​Polisin ateş açtığı sırada Mapekula'nın bıçakla üstlerine doğru koşmaya çalıştığı aktarıldı.

"Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim"

Hastaneye kaldırılan Mapekula'nın burada da bir kadın sağlık görevlisine saldırdığı, vurulduktan 3 gün sonra ise öldüğü bildirildi.

Olayın ilk tanığı olan ve polise haber veren Mapekula'nın annesi, "Ben böyle bir çocuk yetiştirmedim" dedi.

Yerel polis sözcüsü Edith Mjoko, "Kadının boğazını bıçakla keserek öldürmüş. Şüphelinin annesi olanları görünce hemen polisi aradı. Olay yerine vardığımızda, şüpheli cansız bedeni yiyordu. Polis durmasını ve teslim olmasını emretti. Fakat o bıçakla üstlerine doğru koştu. Birkaç uyarı ateşi açıldı ama boşunaydı" diye konuştu.

Komşularının ‘içine kapanık' olarak tarif ettiği Mapekula'nın üniversiteyi bıraktığı ve uyuşturucu problemi olduğu belirtildi.

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