'Polis' olduklarını söyleyerek dolandıran 3 kişi yakalandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kendilerini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran 3 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, 5 Nisan\'da meydana geldi. Telefonda konuştukları A.K.\'ye kendisini polis olarak tanıtan A.P. (39), terör örgütleri PKK ve FETÖ ile korkutarak, para istedi. Bunun üzere A.P.\'nin verdiği adrese gelen A.K. yanında getirdiği 8 bin TL\'yi kendisini bekleyen kişiye teslim etti. Aynı yöntemle N.G.\'nin de 4 bin 500 TL para ve 5 bin TL değerindeki altınlarını dolandıran A.P. ile suç ortakları A.D. (39) ve H.K. (29), mağdurların polise yaptığı şikayet sonucu yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği\'ne götürülen 3 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye götürüldü.



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