'Polis Okumuş'u durdurun'

Moda’da daha önce bir avukatı yaraladığı iddasıyla hakkında dava açılan polis memuru Bülent Okumuş’un silahından çıkan kurşunla vurularak felç kalan Yasin Kırbaş’ın babası Murat Kırbaş, “O polisin tutuklanmasını istiyorum. Benim oğlum ikinciydi. Polis tutuklanmazsa sırada üçüncü var. Şiddet şiddeti doğurur. Bu kişi durdurulmazsa yarın çark size dönecektir” dedi



‘Adalet nerede?’



Moda’da 18 Haziran 2008 günü polis memuru Bülent Okumuş tarafından silahla boynundan vurulduktan sonra felç kalan Yasin Kırbaş’ın babası dün İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi’nde basının karşısına çıkarak polisin tutuklanmamasına isyan etti.

“Yanıyor yüreğim yanıyor ciğerim. Adalet nerede?” yazılı bir kağıdı basın mensuplarına gösteren baba Kırbaş, “Benim içinde bulunduğum durum toplumsal bir yaradır. Ama pansuman edilebilir bir yaradır. Yetkililer, kendi içlerindeki çürük domatesleri ayıklarlarsa sorun kalmaz. Oğlumun vuran polisin tutuklanmasını istiyorum. Benim oğlum ikinciydi. Polis tutuklanmazsa sırada üçüncü var. Şiddet şiddeti doğurur. Bu kişi durdurulmazsa yarın çark size dönecektir” dedi.

Avcılar’da bir müzikholde yaşanan olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah’ın “Polise kimlik sorun” dediğini de hatırlatan Kırbaş, “Vatandaş neden kimlik sorsun. Vatandaş sormadan polis kendini tanıtıp kimliğini göstersin. Medeniyet budur. Biz hakaret etmeyen, copla dövmeyen, güler yüzlü polis istiyoruz” diye konuştu.



Tutuklama isteği reddedilmişti

Moda’da geçtiğimiz yıl kendisine kimlik soran avukat Muammer Öz’ü dövdüğü iddiasıyla yargılanan Okumuş, Kırbaş’ın kendisinden sigara istediğini ve soymaya kalkıştığını öne sürmüştü. Kırbaş ve 2 arkadaşı hakkında yağmaya teşebbüs suçundan dava açılırken, Okumuş hakkında da ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açılmıştı. Okumuş’un tutuklanması istemi mahkemece reddedilmişti.





