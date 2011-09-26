-Polis okuluna saldırıya 3 tutuklama BİTLİS (A.A) - 26.09.2011 - Bitlis Polis Meslek Yüksekokulu'na (PMYO) düzenlenen saldırıda kullanılan aracı, bölücü terör örgütüne temin eden ve ulaştırılan 3 kişinin tutuklandığı bildirildi. Bitlis Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olay günü saldırıda kullanılan aracı bölücü terör örgütüne temin eden 3 kişinin yakalandığı belirtildi. Saldırıda kullanılan aracın Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Yukarıkolbaşı köyü civarındaki ormanlık alanın girişinde terk edilmiş halde bulunduğunun anımsatıldığı açıklamada, söz konusu aracı örgüt mensuplarına temin eden ve ulaştıran T.İ, V.Y ve Ü.Y'nin yakalandığı kaydedildi. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildiği bildirilen açıklamada, 3 kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulduğu kaydedildi. -Olayın geçmişi- Açıklamada, olayın geçmişine ilişkin şu bilgiler verildi: ''21 Eylül'de sabah saat 09.05 sıralarında Bitlis PMYO'nun bahçesinde toplu eğitim yapan öğrencilere yönelik, bölücü terör örgütü mensuplarınca uzun namlulu silahlarla hain bir saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıda 1 öğrenci olay yerinde şehit olmuş, 6 öğrenci ise yaralanmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren örgüt mensuplarının, eylem yerine geldikleri araçla Güroymak istikametine kaçtıkları tespit edilmişti. Yapılan takip sonucunda araç, Güroymak'a bağlı Yukarıkolbaşı köyü civarındaki ormanlık alanın girişinde terk edilmiş halde bulunmuştu.''