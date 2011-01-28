Polis öğrencileri, öğrenciler de polisi şaşırtmadı

T24

Yıldız Teknik Üniversitesinde toplanan Öğrenci Kolektiflerine üye bir grup öğrenci, Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yürümek istedi.



Yürüyüşe izin vermeyen polis ile öğrenciler arasında arbede yaşandı. Bunun üzerine polis, öğrencilere panzerden sıkılan tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Öğrenciler de polise yumurta atarak karşılık verdi. Bu sırada bazı öğrencilerin deniz gözlüğü taktıkları görüldü. Polis, Balmumcu yönüne doğru kaçan gruptan 29 kişiyi gözaltına aldı.



Bu arada, polis ile çevresini sardıkları bir grup öğrencinin temsilcilerinin görüşmesi sonucunda, bu grubun polis nezaretinde Beşiktaş Meydanı'na kadar yürümesi için izin verildi.



Beşiktaş Meydanı'na kadar yürüyen grup, "Müşteri değil öğrenciyiz", "YÖK'ü kaldırın" ve "Parasız eğitim, tek yol devrim" yazılı dövizler açtı.



Grup adına basın açıklaması yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Gökçe Çiçek Kösedağ, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Öğrenci Kolektiflerinin de görüşünü alması yönünde talepte bulunmak için Dolmabahçe'deki Başbakanlık Çalışma Ofisi'ne yürümek istediklerini ve polis engeliyle karşılaştıklarını söyledi.



Kösedağ, "10'dan fazla arkadaşımız gözaltına alındı. Gerçek öğrenci temsilcileri olarak, arkadaşlarımızın Erzurum'da buluşmaya katılmasını istedik. Ama arkadaşlarımızın polis baskısına maruz kalması ve Erzurum girişinde bekletilmesi nedeniyle sesimizi duyurmak istedik. Arkadaşlarımız sadece talepleri iletmek için gitmişti. Az önceki müdahale sırasında gözaltına alınan çok sayıda arkadaşımız olduğu gibi yaralı olarak hastanelerde bulunan arkadaşlarımız da var. Ben sulu gazla müdahale edilmesi sonucu 5-10 metre sürüklendim. Hala nefes alamıyorum" dedi.



Öğrenciler, sloganlar attıktan sonra dağıldı.





