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Polis öğrencilere gözaltında da mı şiddet uyguladı

Erdoğan’ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek için İstanbul’a giden öğrencilerden Ankara’ya dönenler polisin orantısız güç uygulamasını protesto

06 Aralık 2010 02:00

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan’ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek için İstanbul’a giden öğrencilerden Ankara’ya dönenler polisin orantısız güç uygulamasını protesto ettiler.



Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanıp Sakarya Caddesi’ne kadar yürüyen öğrenciler burada bir basın açıklaması yaptı. Çamlıca gişelerinde durdurulan ve otobüsten inmek isteyen arkadaşlarına biber gazı sıkan polisleri, “Amerika’nın Vietnam’da kullandığı portakal gazı arkadaşlarımıza sıkıldı” diye suçlayan öğrenciler, gözaltı öncesi ve sonrası fotoğraflarını gazetecilere dağıttılar. Polisin gözaltına aldığı bir arkadaşlarının daha sonra burnu kırılmış haldeki fotoğraflarını gösteren öğrenciler “Arkadaşlarımız gözaltına sağlıklı girdi, şiddete uğrayarak çıktı” dediler.

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