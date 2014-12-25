Polis öğrenci ve DBP'lilerin evini basarak gözaltına aldı, 'Kürdistan' yazılı tişört ve kitaplara el koydu!

Bingöl Üniversitesi’nde bugün Roboski katliamıyla ilgili açıklama yapmaya hazırlanan Bingöl Üniversitesi Öğrenciler Derneği (BİÖDER) üyesi ve DBP yöneticilerinden oluşan 11 kişinin evi polis tarafından sabaha karşı basıldı. 11 kişi "makul şüphe” gerekçesiyle gözaltına alındı. Adreslerdeki arama sırasında üzerinde “Kürdistan” yazan kitap ve tişörtlere de el koyulduğu öğrenildi.

Bingöl Üniversitesi Kampüsü Merkezi Kafeterya önünde gözaltıları protesto etmek isteyen gruba ise çevik kuvvet, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Müdahaleden kaçarak Fen Edebiyat Fakültesi’ne sığınmak isteyen grup, bu kez de özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. Üniversitedeki protestoya destek vermek için kampüse giden Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Başkanı Mervan Temiz de aracı durdurularak gözaltına alındı.

Bingöl Üniversitesi Öğrenciler Derneği üyesi öğrenciler geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması yapmış ve üniversitedeki çevik kuvvet ekiplerinin kampüs dışına çıkmasını talep etmişti. Rektörlükle görüşen öğrencilere olumlu cevap verilmiş, kampüsteki polis varlığının önümüzdeki günlerde sona ereceği söylenmişti.

Kürdistan yazan kitap ve tişörtlere el kondu

Dernek üyesi öğrenciler bugün Roboski katliamının 3. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yapacaktı ancak dernek üyesi bazı öğrenciler ile DBP'li yöneticilerin evi bu sabah saatlerinde polis baskınına uğradı. Baskın yapılan adresteki 11 kişi "makul şüphe” gerekçesiyle gözaltına alınırken, arama sırasında üzerinde “Kürdistan” yazan kitap ve tişörtlere de el koyuldu.

Protestoya gazlı, TOMA'lı müdahale

Halkların Demokratik Partisi Bingöl Eşbaşkanı Başak Aydoğdu’nun da destek verdiği BİÖDER üyesi 250 kişilik grup, gözaltıları protesto etmek için bugün kampüste bulunan Merkezi Kafeterya önünde toplandı. Basın açıklamasıyla gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını talep eden gruba çevik kuvvet ekibi TOMA’larla ve biber gazıyla müdahale etti.

‘Hepinizi geberteceğim’

Polis müdahalesi nedeniyle Fen Edebiyat Fakültesi’ne sığınmak isteyen grup bu kez özel güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradı. Görgü tanıkları, 9 özel güvenlik görevlisinin bir öğrenciyi darp ettiğini ifade etti. Adını açıklamak istemeyen bir öğrenci, bir güvenlik görevlisinin “üniformamı çıkarıp hepinizi geberteceğim” dediğini aktardı.

DBP İl Başkanı'na gözaltı

Üniversitedeki protstoya destek vermek için kampüse giden DBP İl Başkanı Mervan Temiz de aracı durdurularak gözaltına alındı.