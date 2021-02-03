Polis, ODTÜ öğrencilerinin evde ışık aç-kapa eylemine de müdahale etti iddiası

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) yakınında öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 100. Yıl Mahallesinde Boğaziçi eylemlerine destek olmak için düzenlenen ışıkları açma kapama eylemine de polisin müdahale ettiği ileri sürüldü.

ODTÜ'nün yanında bulunan ve öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı 100 .Yıl Mahallesinde 21.00'de Boğaziçi eylemlerine destek olmak ve kayyım rektörlere karşı çıkmak amacıyla düzenlenen ışıkları aç kapa eylemine polis müdahale etti.

İddiaya göre, Polisler 1538. Sokak'ta araçtan inip ışıkları aç kapa eylemine destek veren evlerin fotoğraflarını çekip, görüntü aldı. 1538. Sokak sakinlerinden aldığımız bilgiye göre polis "Hakkınızda işlem yapılacaktır. Gözaltında aleyhinize kullanılacaktır" gibi tehditlerle sokakta anons geçti.

"Anons geçmeye başladılar"

Işık açma kapa eylemi yapan ve polisler tarafından haklarında işlem yapılmakla tehdit edilen ODTÜ öğrencisi Evrensel'e şunları aktardı: "Her gün 21.00’da başlayan ses çıkarma eyleminden haberdarız, 21.05 gibi sesleri duyup cama çıktık. Yaklaşık 2-3 dakika sonra polis 1538. Sokak girişinden liseye kadar araçla geçti. Polisi görünce hepimiz tepki gösterdik. Bunun üzerine binamızın önüne araçlarını çektiler ve anons geçmeye başladılar. 'Huzurunuz için buradayız, hakkınızda şikayet var, bu eylemler yasadışı' vb. gibi ifadelerdi. Ardından iki polis memuru indi ve ikisi de telefonla görüntülerimizi çekmeye başladı. Biz de 'Neden çekiyorsunuz' dedik, hakkımızda işlem başlatacaklarını söylediler ve adresimizi aldılar. 'Korkmuyoruz' diyerek karşılık verdik. Uzunca bir süre sokağımızda kaldılar ve taciz ettiler. Ardından bir polis aracı ve iki bekçi daha geldi. 'Siz giderseniz huzurlu olacağız, mahallemizden gidin' dedik. Komşularımız da bize destek oldular bu sırada. Yaklaşık 15 dakika durup gittiler."