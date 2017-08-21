Polis, Nuriye ve Semih için eylem yapanlara müdahale etti

Nuriye Gülmen ile Semih Özakça, açlık grevinin 165'nci gününü geride bırakırken 285 gündür devam eden “İşimi geri istiyorum” eyleminde, eylemciler polis müdahalesine karşı birbirine kol kola girdi. Polis eylemcileri Yüksel Caddesi’nden uzaklaştırdı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, KHK ile ihraç edildikten sonra “İşimi geri istiyorum” eylemi başlatan akademisyen Nuriye Gülmen ile öğretmen Semih Özakça, zorla götürüldükleri Sincan Cezaevi Kampus Hastanesi’nde kalmaya devam ediyor. Açlık grevinin 165. gününü geride bırakan Gülmen ile Özakça’ya destek olmak için Yüksel Caddesi’nde açıklama yapmak isteyen eylemcilere polis müdahale etti. Basın açıklaması yapmak isteyen eylemciler, “Nuriye ve Semih’in açlık grevi 165’inci günde Nuriye-Semih serbest bırakılsın” yazılı pankart açarak “Nuriye-Semih onurumuzdur” sloganları attı. Eylemcilerin sloganlarıya birlikte siren çalan polis, eylemcilerin pankartını yırtarak sokaktan uzaklaştırdı. Eylemciler ise kollarını birbirlerine kenetleyerek slogan atmaya devam etti