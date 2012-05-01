Polis nezaretinde şüpheli ölüm

Batman'da polis merkezinde kendisini yaraladığı öne sürülen ve tedavisi için hastaneye götürülen zanlı iddiaya göre hastaneden kaçmak isterken 6 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Manisa'da vatani görevini yaparken, rahatsızlanması üzerine memleketi Batman'daki ailesinin yanına gelen er 22 yaşındaki Selman Pınar, önceki gece polislere kimlik ibraz etmediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Pınar, karakolda polislerle tartıştıktan sonra götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde iddiaya göre kaçmak isterken, 6 metre yükseklikten düşüp öldü. Manisa Batı Kışla 5'inci Piyade Eğitim Birliği'nde vatani görevini yapan Selman Pınar, böbrek ve ayaklarından rahatsızlanınca hava değişimi alarak ailesinin oturduğu memleketi Batman'a geldi. Batman'da önceki gün saat 01.00 sıralarında kardeşi 19 yaşındaki Adnan Pınar ile birlikte internet kafeden çıkıp evlerine giden Selman Pınar, bir polis ekibi tarafından durduruldu ve kimlik kontrolü yapılmak istendi.

Selman Pınar, iddiaya göre görevli polislere kimliğini göstermeyince, 10 Nisan Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis merkezinde polislerle tartışıp, zarar verici eylemlerde bulunduğu öne sürülen Selman Pınar, aynı gece Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorlar tarafından gerekli tedavisinin yapıldığı açıklanan Pınar, iddiaya göre morg giriş kenarındaki korkuluğu demir zannedip tutunup kaçmak isterken 6 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı. Yaralanan Pınar, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı Selman Pınar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Valilik: Kaçarken düştü

Batman Valiliği olayla ilgili Selman Pınar'ın polisin 'dur' ihtarına uymayarak hastane tünel girişinden atlayıp öldüğünü açıkladı. Batman Valiliği'nin açıklamasında, şöyle denildi: "Şahsın kimliğini ibraz etmemesi üzerine kimlik tespiti için polis merkezine intikal ettirilmiştir. Şahıs polis merkezinde zarar verici eylemde bulundu. Götürüldüğü hastane acil servisinde doktor tarafından gerekli tedavisi yapıldıktan süre hastaneden kaçmıştır. Morg giriş kenarındaki demir korkuluğu demir zannedip yaklaşık 6 metre yükseklikten atlayıp yaralanmış. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir."

'Ağabeyim asker kimliğini gösterdi'

Selman Pınar'ın kardeşi Adnan Pınar, önceki gece internet kafeden çıkıp eve giderken, polis ekiplerinin yollarını kesip kimliklerini istediğini söyledi. Pınar, ağabeyinin asker olduğuna dair belgesini gösterdiğini belirtirken, "O sırada polis belgeyi yırttı, hakaret etti ve bizi 10 Nisan Polis Merkezi'ne götürdü. Orada da ağabeyimin vücudunda darp izleri vardı. Bizi Bölge Devlet Hastanesi'nin acil servisine götürdüler. Nöbetçi doktor henüz film sonuçlarını bize açıklamadan polislerin, ağabeyime karşılık sözlü sataşmaları oldu" dedi.

Daha sonra ağabeyi ile birlikte hastaneye götürüldüklerin anlatan, Pınar, şöyle dedi: "Acil serviste nöbetçi doktor filmleri bize göstermeye çalışıyordu. O sırada bazı filmlerin iyi olmadığı yönündeki konuşmalar o polisleri harekete geçirdi. Bir polis memuru ağabeyim Selman'ın kulağına fısıldadı ve üzerine tespih salladı. Bir nevi 'kaç' dedi. Tünel girişindeki korkulukların üzerinde duran ağabeyimin ayakları tutulsa, bu olay olmazdı. Adeta ağabeyim ölüme götürüldü. O polis memurlarını görsem tanırım. Bu olup- bitenler gözümün önündeydi. Bu acı olay yetmezmiş gibi etrafa bağırdım diye iki elime kelepçe takıldı. Ağabeyim henüz 1 aylık askerdi. O nöbetçi polis memurlardan davacıyız."

Güvenlik kameralarına yansıdı Ölen Selman Pınar'ın ağabeyi 32 yaşındaki Mahmur Pınar, olayların hastanedeki güvenlik kamelarına yansıdığını belirterek, şöyle dedi: "Küçük kardeşim Adnan bana olayı anlatınca hemen hastaneye koştum. Polis koluma girdi. Beni sakinleştirmeye çalıştı. Fakat bu olup- bitenleri tamamen polis tarafından kaynaklandığını söyledim. Nöbetçi doktora da 'Ne gördüysen Allah için konuş' dedim. Çünkü kameralar var her şey ortaya çıkacak. Savcıya da olup bitenleri anlattım. Savcı bana güven verdi. 'Bana güven bu olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşacak. Artık o eski dönem değil' deyince biraz rahatladım. Bu olayı her yere taşıyacağız. Eğer Türkiye'de iç hukuk tükenirse AİHM'e başvuracağız. Göz göre göre kardeşim ölüme götürüldü." Baba Arif Pınar, oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, polisler hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.