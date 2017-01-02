Polis Netanyahu'ya yolsuzluk iddialarını soracak

İsrail Başsavcısı Avihai Mandelblit, Başbakan Netanyahu hakkında soruşturma başlattı. Netanyahu, başsavcı Mandelblit'in polise de sorgulama yetkisi verdiği soruşturma kapsamında bugün soruları yanıtlayacak.



İsrail’de başsavcılık, Başbakan Benyamin Netanyahu’nun da dahil gizli tutulan olduğu iki konu hakkında cezai soruşturma başlatma kararı aldı. Kanal 10’un aktardığına göre, Başsavcı Mandelblit polise de Netanyahu’yu sorgulama yetkisi verdi. Netanyahu’nun sorgulanacağı tarihinse ilerleyen günlerde belirleneceği kaydedildi. Haberde ayrıca, Mandelblit incelediği iki dosyadan daha ciddi olanının henüz kamuoyu tarafından bilinmediği belirtildi. Öte yandan bir İsrail Adalet Bakanlığı sözcüsü, ‘konuyla ilgili kontrollerin halen devam ettiği ve bunun iddia edilenlerin teyidi veya reddi anlamına gelmediğini’ ifade etti. Reuters ise İsrail Başbakanlığı’na haber hakkında yönettikleri sorulara yanıt alamadıklarını aktardı.

Ne olmuştu?

Netanyahu’nun adı Almanya’dan alınan denizaltılarla ilgili bir yolsuzluk iddialarına karışmış, ancak Netanyahu ‘bu konunda muhtemel bir çıkar çatışması olduğunu’ söyleyerek haberleri yalanlamıştı. İsrail medyası ise satışta aracılık yapan İsrailli işadamı Miki Gabor’un, kendisini temsil etmesi için tuttuğu avukatın, Netanyahu’nun özel avukatı David Shimron olduğunu ortaya çıkarmıştı. Shimron, çıkar çatışması doğmaması için denizaltı alım konusunu Netanyahu ile hiç konuşmadığını söylemişti. İsrail, 1.5 milyar dolara Almanya’nın ThyssenKrupp Marine Systems şirketinden üç yeni denizaltı için sipariş vermişti.



