Polis müdahalesinin faturası öğrenciye kesildi

T24- Eskişehir Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü, 4 Kasım 2010'da polisin öğrencilerin kantinde kurduğu barikatı aşmak için verdiği maddi zararı öğrencilerin ödemesini istedi. 17 bin 786 lira olarak hesaplanan zarar için olaylarda gözaltına alınan Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) okuyan 45 öğrenci sorumlu tutuluyor.





Anadolu Üniversitesi İki Eylül Kampüsü’nde 4 Kasım 2010 tarihinde meydana gelen olayda, Yabancı Diller Yüksekokulu kantini önünde 6 Kasım YÖK’ün Kuruluş yıldönümünü protesto içerikli afişler asmak isteyen sol görüşlü öğrencilere üniversitenin özel güvenlik görevlileri izin vermemişti. Özel güvenlikçilerle öğrenciler arasında yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından üniversite öğrencileri okul kantinine girerek kapılara masa ve sandalyelerle barikat kurmuştu. Olaylar üzerine kampüse gelen polisler barikatı aşıp kantine girerek öğrencilerden 45’ini gözaltına almıştı. Öğrenciler, sevk edildikleri adliyede cumhuriyet savcılığına ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.



Öğrencilere mektup gönderildi







Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü gözaltına alınıp serbest bırakılan Anadolu ve ESOGÜ’de okuyan 45 öğrencinin ailelerinin oturdukları evlere birer mektup göndererek olaylar nedeniyle kantinde 17 bin liralık maddi zararın oluştuğunu bildirip, her öğrencinin 5 gün içerisinde 395 lira 25 kuruş ödenmesini istedi.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından avukat Berrin Kıncal imzasıyla öğrencilere gönderilen yazıda, paranın ödenmemesi halinde icra işlemlerinin başlatılacağının belirtildi. Avukat Berrin Kıncal, yasal olarak kamu malına verilen zararın zarar veren kişiler tarafından ödenmesi gerektiğini, ayrıca bu kişiler hakkında daha önce de savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Kıncal, kantine zarar veren öğrencileri fotoğraf ve video görüntülerinden belirlendiklerini, bunların arasında kendi ünivesitelerinde okuyan öğrencilerin yanısıra ESOGÜ öğrencilerinin de bulunduğunu kaydetti.



Üniversiteden gönderilen yazı





Anadolu Üniversitesi Hukuk Müşavirliği’nde görevli avukat Berrin Kıncal imzasıyla öğrencilere gönderilen yazıda aynen şöyle denildi:





“04 11 2010 tarihinde üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu kantininde meydana gelen olaylarda kantinde bulunan masa, sandalye vb. ile kantin camları kırılmış ve maddi zarar meydana gelmiştir. Anılan tarihteki olayda meydana gelen toplam 17 bin 786 liralık kamu zararının tahsili gerekmektedir. Gerçekleşen olaylara katılmanız sebebiyle meydana gelen zarardan sorumlu olduğunuzdan meydana gelen hasar toplam 17 bin 786 lira olup, bu bedelden 395.25 TL.sının tarafınızdan ödenmesi gerekmektedir. Bu bedeli yazımızın tarafınıza tebliğinden itibaren 5 gün içinde PTT havalesi ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Müşavirliğine göndermeniz veya Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası Anadolu Üniversitesi Şubesi TR5900001001900400130705004 nolu hesabına ödemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde alehinize icra takibine başvurulacağı, fuzuli yere icra harç masrafları da ödemek zorunda kalacağınız önemle rica olunur.”



Avukat Öngel: Hukuka aykırı







Eskişehir Barosu avukatlarından Özgür Özlem Öngel, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün 4 Kasım 2010 tarihinde meydana gelen olaylarla ilgili olarak 45 öğrencinin ailelerine mektup gönderdiğini söyledi. Öğrencilerin avukatlığını üstleneceğini belirten Öngel, Rektörlüğün olaylarda gözaltına alınıp serbest bırakılan 45 öğrenciden toplam 17 bin 789 TL para talep ettiğini belirterek bunun hukuka aykırı olduğunu savundu. Öngel şunları kaydetti:

“Hukuken bir zararın tahsili edilmek isteniyorsa öncelikle zararın boyutlarını tespit etmesi gerekir. Trafik kazası dahi olsa ondan doğan zararının tahsilini istersen hukuki zorunluluklarını yerine getirilmeli. Öncelikle maddi hasa tespitinin yapılması gerekir. Üniversite, bir hükmi şahsiyet olarak zarara uğradığını ve kimlerin zarar verdiğini belgelerle tespit etmelidir. Bunlar yapılmadan öğrencilerden para talep ediyor. 17 bin liranın neye göre belirlendiği bilinmiyor. Ortada geçerli bir tespit yok. Ayrıca üniversitenin bu parayı talep etmesinin hukuken hiçbir dayanağı da yok. Bu sadece bir taleptir. Video görüntülerini izledim. Kantin içinde ve dışında 300’e yakın öğrenci var. Bunların içinden 45 öğrenciyi nasıl seçtin? Bu anlamda bu kararın altına imza atanların hukuken geçersiz bir işlem yaptığını düşünüyorum.”

Eğitim-Sen: Öğrencilerin yanındayız



Eğitim-Sen Eskişehir Şube Sekreteri İsmail Kaya da üniversite öğrencilerinden 17 bin TL talep edilmesini eleştirdi. İsmail Kaya “AKP döneminde her alanda olduğu gibi üniversitede demokrat ve ilerici öğrenciler üzerinde baskılar yoğunlaştı. Zararı öğrenci ailelerinden tahsil etmek istemek tam da AKP’den beklenen bir davranış. Bu işin asıl amacı öğrenci ailelerine öğrencileri ihbar etmek. Eğitim-Sen olarak öğrencilerin yanındayız” diye konuştu.



Camları polis kırdı iddiası





Rektörlük tarafından ailesine mektup gönderilenlerden Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari bilimler Fakültesi Maliye Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Yavuz Yıldız ise “Polisin camları kırdığı video görüntülerinde açıkça görülmesine rağmen bize böyle bir ceza verilmek istenmesi tam bir hukuksuzluk örneği. Yaşı 18’in üzerinde bireyler olarak bu mektupların ailelerimize gönderilmesi de hukuksuzluktur. Böyle bir hukuksuzluğun öğrencilerin bastırılması ve düşünmemesi adına yapıldığını sanıyorum” dedi.