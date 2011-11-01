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Polis minibüsüne molotoflu saldırı: 2 yaralı MERSİN (A.A)

01 Kasım 2011 15:47

-Polis minibüsüne molotoflu saldırı: 2 yaralı MERSİN (A.A) - 01.11.2011 - Mersin'de bir polis minibüsüne molotofkokteyli atılması sonucu 2 polis yaralandı. Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde görevden dönen ekip minibüsüne kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atıldı. Minibüste bulunan 3 polis memurundan 2'si çeşitli yerlerinden yaralandı. Mersin Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Minibüste maddi hasar oluşurken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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