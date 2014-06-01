Polis milletvekilinin boğazına sarıldı

Adana’da Gezi olaylarının yıl dönümü nedeniyle yürümek isteyen gruplara polisin müdahalesi sırasında Gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyen Adana CHP Milletvekili Turgay Develi, Adana Baro Başkanı Mengücek Gazi Çıtırık ve çok sayıda kişiyi polis kalkanla itekleyerek dağıtmaya çalıştı. CHP Milletvekili Turgay Develi’nin boğazına sarılan polis, avukatlara da kalkanlarla vurdu. Bir kişi ise ’Vekile sarılma’ diye bağırdı. Polisler, bu kişiye de park içinde kovalayarak uzaklaştırdı.

27 kişinin gözaltına alındığı gösterilerde Atatürk Parkı’nda eylemin ardından aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişilik grup şarkı söyledi. Polis bu gruba da jopla müdahele edip dağıttı.