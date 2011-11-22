T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis merkezine silahlı saldırı!

Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'nün Şehitlik Semti'ndeki hizmet binasına, akşam saatlerinde...

22 Kasım 2011 02:00

T24 - Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'nün Şehitlik Semti'ndeki hizmet binasına, akşam saatlerinde iki kişi oldukları belirtilen silahlı saldırganlar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş, bina önünde bulunan zırhlı araca isabet ederken, polisin karşılık verdiği saldırganlar kaçtı.

Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Şehitlik Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına bugün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. 

İlk belirlemelere göre 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar, binanın karşısında bulunan okul ve binanın arka kısmından ateş açtı. 

Açılan ateşte kurşunlar, polisin saldırılara karşı aldığı önlemler çerçevesinde bina önüne konulan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'na (TOMA) isabet etti.

Bina önünde nöbet tutan polislerinde anında ateş açarak karşılık vermesi üzerine saldırganlar ara sokaklara kaçtı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, bölgeye aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Polis, saldırganları yakalamak için kent genelinde başlattığı geniş kapsamlı operasyonları sürdürüyor.

Bu arada görevli polisler telsiz anonsuyla uyarılarak, yeni saldırılara karşı önlemleri en üst seviyeye çıkarılması istendi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24