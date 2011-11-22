Polis merkezine silahlı saldırı!

T24 - Diyarbakır'da Emniyet Müdürlüğü'nün Şehitlik Semti'ndeki hizmet binasına, akşam saatlerinde iki kişi oldukları belirtilen silahlı saldırganlar tarafından ateş açıldı. Açılan ateş, bina önünde bulunan zırhlı araca isabet ederken, polisin karşılık verdiği saldırganlar kaçtı.



Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'ndeki Şehitlik Emniyet Müdürlüğü hizmet binasına bugün saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.



İlk belirlemelere göre 2 kişi olduğu belirtilen saldırganlar, binanın karşısında bulunan okul ve binanın arka kısmından ateş açtı.



Açılan ateşte kurşunlar, polisin saldırılara karşı aldığı önlemler çerçevesinde bina önüne konulan Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'na (TOMA) isabet etti.



Bina önünde nöbet tutan polislerinde anında ateş açarak karşılık vermesi üzerine saldırganlar ara sokaklara kaçtı.



Ölen ya da yaralananın olmadığı saldırıda, bölgeye aralarında özel harekat timlerinin de bulunduğu çok sayıda polis sevk edildi. Polis, saldırganları yakalamak için kent genelinde başlattığı geniş kapsamlı operasyonları sürdürüyor.



Bu arada görevli polisler telsiz anonsuyla uyarılarak, yeni saldırılara karşı önlemleri en üst seviyeye çıkarılması istendi.





