Polis merkezine saldırıda jeneratör yandı, 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde iddiaya göre PKK'lılar, polis merkezine el yapımı patlayıcı ve uzun namlulu silah ve molotofkokteyli ile saldırdı. Patlayıcının jeneratöre isabet etmesiyle çıkan yangında 1'i çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde polis merkezine gerçekleştirilen saldırının ardından çıkan yangında 1'i çocuk 6 kişi dumandan etkilendi.



PKK mensubu bir grup, Cemiloğlu Caddesi'ndeki Bağlar Polis Merkezi'ne el yapımı patlayıcı, molotofkokteyli ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi.

NTV'de yer alan habere göre, güvenlik güçlerinin anında karşılık verdiği olayda, bombanın jeneratöre isabet etmesi sonucu yangın çıktı.



Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda, polis merkezinde bulunan 1'i çocuk 6 vatandaş dumandan etkilendi. Söz konusu 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.



Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.