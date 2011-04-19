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POLİS MERKEZİ YAKININDA PATLAMA  MERSİN (A.A)

19 Nisan 2011 13:16

-POLİS MERKEZİ YAKININDA PATLAMA  MERSİN (A.A) - 19.04.2011 - Mersin'de polis merkezine yakın mesafede meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.  Alınan bilgiye göre, Şevket Sümer Mahallesi 156. Cadde'deki Siteler Polis Merkezi'ne yaklaşık 50 metre mesafede sabaha karşı patlama oldu. Patlamada yaralanan M.Ü. (22) ile S.B (20), çevrede bulunan vatandaşlar tarafından bir araçla Mersin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan incelemede sağ elinin bileğinden koptuğu belirlenen M.Ü, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı S.B. ise Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikeleri sürüyor.  Polis ekiplerince yapılan ilk incelemede, patlamaya el yapımı bir bombanın neden olduğu belirlendi. Yaralanan şahısların ise polis merkezine saldırı hazırlığında oldukları ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi. Patlamayla ilgili soruşturma sürüyor.

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