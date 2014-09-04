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Dünya
Deutsche Welle

Polis mercek altına alınıyor

ABD Adalet Bakanlığı, Ferguson'da siyah bir gencin polis tarafından öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı genişletmeye hazırlanıyor.

04 Eylül 2014 22:23


Washington Post gazetesi, ABD Adalet Bakanlığı'nın Michael Brown'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmayı Ferguson polis teşkilatını kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığını yazdı. Gazetenin haberinde, Adalet Bakanlığı'nın polisin yol açtığı insan hakları ihlallerini incelemek istediği belirtildi.

Soruşturmada, beyaz polislerin yoğunlukta olduğu Ferguson polis teşkilatının siyah vatandaşları mağdur edip etmediğini araştırılması planlanıyor. Missouri Eyaleti'nin St. Louis kentine bağlı Ferguson'da nüfusun çoğunluğunu siyahlar oluşturuyor. Ferguson dışında Missouri Eyaleti'ndeki diğer polis teşkilatlarının da soruşturmaya dahil edileceği ifade edildi.

Brown'un öldürülmesinin ardından, zanlı polis Darren Wilson hakkında soruşturma başlatılmıştı. Wilson hakkında dava açılıp açılmayacağına ise 12 kişilik jürinin karar vermesi bekleniyor.

18 yaşındaki silahsız Michael Brown, 9 Ağustos'ta polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Ferguson'da protesto gösterileri düzenlenmiş ve günlerce polisle göstericiler arasında sokak çatışmaları meydana gelmişti. Gencin beyaz bir polis tarafından öldürülmesi, ülkede ırkçılık tartışmalarını da gündeme taşıdı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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