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Spor

Polis memurunun görme engelli taraftara maçı anlatması geceye damga vurdu

15 Şubat 2020 00:51

Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı oynanırken bir emniyet görevlisi, görme engelli siyah beyazlı taraftara maçı anlattı. Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası bu olay, gecenin en çok konuşulan konusu oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli takıma 3 puanı getiren golü 50. dakikada eski Beşiktaşlı Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ancak maç sırasında mücadelenin önüne geçen bir olay yaşandı. Bir polis memuru, doğuştan görme engelli bir taraftara maçı anlattı. Beşiktaşlı taraftarın pozisyon sırasında heyecanlanıp ayağa kalkması dikkatlerden kaçmazken bu video bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Kullanıcılar, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.

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