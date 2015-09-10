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Polis memurunun aracında 30 kilogram eroin bulundu

Memurun Van'dan İstanbul'a uyuşturucu götürdüğü belirlendi

10 Eylül 2015 14:25

TEM otoyolunun Bolu kesiminde bir polis memurunun aracında yapılan aramada 30 kilogram eroin bulundu.

Van'dan İstanbul'a uyuşturucu madde götürüldüğü istihbaratını değerlendiren Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM otoyolunda bir otomobili takibe aldı. Bolu kent merkezi yakınlarında durdurulan ve polis memuru olduğu öğrenilen H.Y. idaresindeki 45 E 1864 plakalı otomobilde, narkotik dedektör köpeğinin yardımıyla arama yapıldı. Aramada, otomobilin bagajında 2 çanta içerisinde paketler halinde 30 kilogram eroin ele geçirildi.

Vanlı ve Trabzon Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen polis memuru H.Y, gözaltına alındı.

 

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