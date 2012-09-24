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Polis memurunu şehit eden PKK'lı çatışmada öldürüldü

PKK'lılardan birinin, polis memuru Tuncay Akyüz'ü dün akşam görev yaptığı hastane önünde şehit edenlerden biri olduğu belirtildi.

24 Eylül 2012 00:28

 

Van'da düzenlenen operasyonda, biri dün polis memuru Tuncay Akyüz'ü şehit eden olmak üzere iki PKK'lı öldürüldü. Diyarbakır'da ise terör örgütü PKK mensuplarının kaçırdığı iki öğretmen serbest bırakıldı.
 
Van'ın Süphan Mahalesi ile merkeze bağlı Bakacık Köyü yakınlarında Özel hareket polisleri ile çatışmaya giren iki PKK'lı ölü ele geçirildi.
 
Van İpekyolu Caddesi Üzerinde bulunan Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Tuncay Akyüz'ün şehit edilmesini ardından polis geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.
 
PKK'lıların Van Süphan Mahalesi ile merkeze bağlı Bakacık Köyü arasındaki bir yerde saklandıklarını belirlenmesi üzerine akşam saatlerinde bölgeye operasyon düzenlendi. Özel Hareket Polislerini katıldığı operasyonda, iki PKK'lı ölü ele geçirildi.
 
PKK'lıların üzerinde çok sayıda silah ve mühimmat bulundu. Yapılan incelemede ölü ele geçirilen PKK'lılardan birinin dün akşam Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli polis memuru 26 yaşındaki Tuncay Akyüz'ü şehit eden PKK'lı olduğu belirtildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
 

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