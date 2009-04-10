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Polis memurunu şehit eden kadın zanlı aranıyor

10 Nisan 2009 18:33



Bursa'nın Kestel ilçesinde 18 Martta polis memuru İsmail Özbek'in şehit edildiği silahlı saldırının kadın zanlısının yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, kadın zanlının yasa dışı Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) üyesi Remziye T. olduğu belirlendi.

Remziye T'nin olayın hemen ardından Kestel'den Ankara Caddesi'ne doğru hızla koştuğu, caddeyi geçerek yolcu gibi minibüse bindiği, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

Ekiplerin çalışmaları doğrultusunda, Remziye T'nin sahte kimliklerdeki iki ayrı fotoğrafı, tüm emniyet müdürlükleri ve jandarma komutanlıklarına gönderildi.

Kestel Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru İsmail Özbek, kimlik kontrolü yapmak istediği biri kadın 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, olayda ağır yaralanan Özbek hastanede hayatını kaybetmişti. Yasa dışı MLKP üyesi olduğu belirlenen zanlılardan Ender Bulhaz Aktürk yakalanmış, kadın zanlı kaçmıştı. Aktürk, sorgusunun ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

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