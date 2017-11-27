Polis memuru uzun süre görev yaptığı hastanede hayatını kaybetti

Hurşit TOPAL/GEMLİK (Bursa), (DHA) - BURSA\'nın Gemlik ilçesinde evinde rahatsızlanan polis memuru 43 yaşındaki Yılmaz Demir, ambulansla götürüldüğü ve uzun süre görev yaptığı hastanede doktorların çaba.arına rağmen yaşamını yitirdi.

Bursa\'nın Gemlik ilçesinde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev olan polis memuru Yılmaz Demir, Orhangazi Caddesi Fatih Sokak\'ta bulunan evinde akşam saatlerinde nahatsızlandı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve gelen sağlık ekibi, ilk müdahaleyi yaptıkları Demir\'i Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Kalbi durmuş şekilde hastaneye geldiği belirtilen polis memuru Demir, doktorların tüm çabalarına nağmenhayata döndürülemedi.

Bir dönem Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi\'nde, hastane polisi olarak görev yaptığı belirtilen Yılmaz Demir\'in ölümüyle ailesi ve meslektaşları büyük üzüntü yaşadı. İti çocuk babası, 20 yıllık polis memuru Yılmaz Demir\'in, memleketi Sivas\'ta toprağa verileceği belirtildi.

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