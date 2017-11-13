Polis memuru, TIR sürücüsünü öldürmekle suçlanıyor

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Urla ilçesinde, 1.5 yıl önce, deniz kenarına araç park etme yüzünden çıkan tartışmada, TIR sürücüsü Hamit Öncü\'yü (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen polis memuru U.Ç.\'nin (43) ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının talebi üzerine, savunmalarını hazırlamaları için süre verip, davayı erteledi.

Olay, 18 Nisan 2016\'da Urla\'nın Çeşmealtı mevkiinde meydana geldi. TIR sürücüsü Hamit Öncü, manzarayı seyretmek için aracı ile deniz kenarına yanaştı. Bu sırada, deniz kenarında otomobilinin içerisinde oturan U.Ç., aracına yakın yanaştığını ileri sürdüğü Öncü ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce otomobilinin bagajından pompalı tüfeği alan U.Ç., iddiaya göre, Hamit Öncü\'yü vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Öncü, yaşamını yitirdi. Polisin çalışmasıyla yakalanan U.Ç.\'nin, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru ve 3.5 aydır raporlu olduğu anlaşıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 21 yıllık polis memuru U.Ç. tutuklandı, hakkında dava açıldı.

SAVCI, ÖMÜR BOYU HAPİS TALEP ETTİ

İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugün yapılan duruşmasına, tutuklu sanık U.Ç., avukatı ve Hamit Öncü\'nün ailesinin avukatı katıldı. Savcı mütalaasında, sanık U.Ç.\'nin \'Kasten adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık avukatı, savunmalarını hazırlamak için süre talep etti. Mahkeme heyeti bu isteği kabul edip, savunma hazırlanması için süre vererek davayı erteledi.