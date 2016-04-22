Polis memuru, tartıştığı TIR şoförünü öldürdü!

İzmir’in Urla ilçesinde hava almak için deniz kenarına aracıyla giden 30 yaşındaki Hamit Öncü, iddiaya göre polis memuru 43 yaşındaki U.Ç.’nin aracının bulunduğu alana yaklaşınca tartışma çıktı. U.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurulan Öncü hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen polis memuru da tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay, Çeşmealtı Sondurak mevkiinde geçen pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 3.5 aydır da raporlu olduğu öğrenilen polis memuru U.Ç., deniz kenarına gitti. Bir süre sonra aynı bölgeye TIR şoförü Hamit Öncü’nün yaklaşması üzerine tartışma çıktı. 21 yıllık polis memuru Ç., pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Öncü hayatını kaybetti. Adliyeye sevk edilen U.Ç. tutuklandı.