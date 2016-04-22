T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis memuru, tartıştığı TIR şoförünü öldürdü!

Polisin, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı öğrenildi

22 Nisan 2016 16:13

İzmir’in Urla ilçesinde hava almak için deniz kenarına aracıyla giden 30 yaşındaki Hamit Öncü, iddiaya göre polis memuru 43 yaşındaki U.Ç.’nin aracının bulunduğu alana yaklaşınca tartışma çıktı. U.Ç. tarafından pompalı tüfekle vurulan Öncü hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen polis memuru da tutuklandı.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, olay, Çeşmealtı Sondurak mevkiinde geçen pazartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve 3.5 aydır da raporlu olduğu öğrenilen polis memuru U.Ç., deniz kenarına gitti. Bir süre sonra aynı bölgeye TIR şoförü Hamit Öncü’nün yaklaşması üzerine tartışma çıktı. 21 yıllık polis memuru Ç.,  pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla yaralanan Öncü hayatını kaybetti.  Adliyeye sevk edilen U.Ç. tutuklandı.

ETİKETLER

izmirpolis memurupompalı tüfek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24