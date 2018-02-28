Polis memuru Tansu Aydın'ın şehit edilmesi davasında 6 çocuk beraat etti

Diyarbakır'da hendeklerin kazılmaya başladığı Temmuz 2015'te, kaza ihbarına giden trafik polisi Tansu Aydın'ı şehit edilmesiyle ilgili davanın bugün görülen duruşmasında tutuklu bulunan 6 çocuğun delil yetersizliğinden beraatına karar verildi.

23 Temmuz 2015’te Tansu Aydın'ın şehit, bir polis de yaranmasıyla ilgili açılan davanın 12. duruşması bugün Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Mahkeme, tek kanıtın yüzde 50 oranında zihinsel engelli olduğu anlaşılan A.Ç. adlı çocuğun anlatımlarından oluştuğunu, suçlanan diğer beş çocuğun olay anında şehrin başka noktalarında bulunduğunu belirterek, beraata karar verdi.

Avukat Emrah İrten, suçlamanın A.Ç.’nin ifadesine dayandığını, onun da yüzde 50 zihinsel engelli olduğunu belirterek, şunları söyledi: “O dönem PKK’lıların hendek açtığı, YDG-H’nin canlandığı, ortalığın iyice karışmasına zemin hazırlanan bir süreçti. Olayların fitili yakıldı ve Suruç’tan sonra bu olay gerçekleşti. Şimdi de faili meçhul kaldı.”