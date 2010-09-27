-POLİS MEMURU SULAMA KANALINA DÜŞTÜ ŞANLIURFA (A.A) - 27.09.2010 - Şanlıurfa'da otomobiliyle sulama kanalına düşen bir polis memuru, boğuldu. Alınan bilgiye göre, merkez Tepedibi köyü yakınlarında, Bekir Polat (45) yönetimindeki 35 AST 01 plakalı otomobil, yol kenarındaki Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çevreden kazayı gören vatandaşların bildirmesiyle olay yerine giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü dalgıçların yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından bulunan sürücü Polat'ın cansız bedeni ve kullandığı otomobil kanaldan çıkartıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu ve kaza yeri yakınlarındaki köylerde akrabalarının bulunduğu öğrenilen Bekir Polat'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.