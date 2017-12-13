Polis memuru, öğretmen eşini öldürüp intihar etti (2)

ÇOCUKLARINI BAŞKA ODAYA GÖNDERİP VURDU

Suşehri ilçesinde polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin (37), eşi Meryem Küpeli (33) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları öğrenildi. Olay sırasında evde polis memurunun kayıvalidesi Dudu Çıtır (54) ile çiftin çocukları Efe Berk (8) ile Ecem Zümra\'nın (2) da bulunduğu öğrenildi. Tartışma sonrasında polis memurunun kayınvalidesi ile çocuklarını başka bir odaya gönderdiği, daha sonra kendi odalarında tartıştığı eşini tabancayla vurduğu öğrenildi.

Eşini vurduktan sonra odadan çıkan polis memurunun kayınvalidesinden sağlık ekiplerini aramasını istediği, sonra da tabancayla kendini vurarak intihar ettiği bilgisine ulaşıldı.

Büyük şok yaşayan kayınvalide ile torunları, olay sonrası binadaki komşulara sığındı. Meryem Küpeli\'nin cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Suşehri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastanede ölen polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin cesedi de aynı morga konuldu. Çiftin cenazelerinin otopsi için Sivas kent merkezine gönderileceği öğrenildi.

Ölen, Küpeli çiftinin Tokat\'ın Niksar ilçesi nüfusuna kayıtlı oldukları belirlendi.