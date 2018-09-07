Polis memuru, 'Kral'ı bulana ödül verecek

Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da polis memuru Nevzat Aslan (45), 2 gün önce evinin penceresinden kaçan \'Kral\' ismini verdiği papağanını bulanı ödüllendireceğini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi\'ndeki bir apartman dairesinde oturan Nevzat Aslan\'ın Kral ismini verdiği papağanı, çocuklar oynarken, açık olan pencerede dışarı çıkıp, kaçtı. Aslan, tüm aramalara karşın papağanına ulaşamadı. Aile olarak çok üzüldüklerini ve evin matem yerine döndüğünü aktaran Aslan, “Ailemizin bir ferdi gibiydi Kral. Aramızda çok samimi bir bağ vardı. 2 gündür kayıp ve her yerde onu arıyoruz. Tüm mahalleye haber verdik. Umarım iyi niyetli birinin eline düşer ve bize ulaşırlar. Şark görevimde bile benimleydi papağanım. 5 kişilik bir aileydik, onunla 6 kişi olmuştuk” dedi.

Oturduğu mahallenin birçok noktasına kayıp ilanı yapıştırdığını dile getiren Aslan, birkaç telefon geldiğini ama sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Kral’ı bulanı mutlaka ödüllendireceğini vurgulayan Aslan, vatandaşlara duyarlı olmaları çağrısında bulundu.



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