Polis memuru 'kimlik sorduğu için' öldürüldü!

İstanbul Bahçelievler'de, kendisine kimlik sorduğu için tartıştığı polis memurunu bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şehmuz D.'nin (21) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Şehmuz D. tutuklandı.

Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde dün arkadaşının evine giden polis memuru Mehdi Uzun (27), apartmanda gördüğü Şehmuz D'den şüphelenerek kimlik sormuş, çıkan tartışmada Şehmuz D. tarafından bıçaklanan Uzun, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mehdi Uzun'un 6 ay önce geçici görevle Şırnak'a gönderildiği, görev sonrasında İstanbul'a döndüğü ve tayinin de Şırnak'a çıktığı, zanlı Şehmuz D'nin ise "yaralama", "uyuşturucu kullanma" gibi suçlardan kaydının bulunduğu öğrenilmişti.