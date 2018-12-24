T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis memuru, kalp krizi geçirip, öldü

Nezir GÜNEŞ/ÖMERLİ (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Ömerli ilçesinde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ender Ayan (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

24 Aralık 2018 21:31

Nezir GÜNEŞ/ÖMERLİ (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Ömerli ilçesinde görevli evli ve 2 çocuk babası polis memuru Ender Ayan (45), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olan ancak tayini Kayseri\'ye çıkan evli ve 2 çocuk babası polis memuru  Ender Ayan, nöbetinin ardından rahatsızlanınca hastaneye giderek muayene oldu. Eşi ve çocuklarını Kayseri\'ye yollayan Ayan, yalnız yaşadığı eve gitti. Ayan\'dan bir daha haber alamayan meslektaşları meraklandı. Evine giden arkadaşları, Ayan\'ı yerde baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede Ayan\'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ömerli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınan Ender Ayan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ayan\'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Yozgat\'a gönderildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nezir GÜNEŞÖMERLİ Mardin DHA MARDİNEnder AyanOlayCumhuriyet MahallesiEmniyet MüdürlüğüKayseriEşiAyanEvineDevlet HastanesiYozgatFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24