Polis memuru, kaçak kazı yaparken yakalandı

Gaziantep'te görevli polis memuru Cemil S., Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Yalak Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden Cemil S.'nin polis memuru olduğu ve görev yaptığı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nden 2 hafta önce izne ayrıldığı belirlendi.

Cemil S. ve diğer 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.