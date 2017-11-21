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Polis memuru, kaçak kazı yaparken yakalandı

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu

21 Kasım 2017 06:44

Gaziantep'te görevli polis memuru Cemil S., Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Yalak Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.

Sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden Cemil S.'nin polis memuru olduğu ve görev yaptığı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'nden 2 hafta önce izne ayrıldığı belirlendi.

Cemil S. ve diğer 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.

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