Polis memuru, kaçak kazı yaparken yakalandı

Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)- GAZİANTEP\'te görevli polis memuru Cemil S., Kahramanmaraş\'ın Elbistan ilçesinde kaçak kazı yaparken yakalandı.

Elbistan\'ın Yalak Mahallesi\'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.Sorgulanmak üzere Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen şüphelilerden Cemil S.\'nin polis memuru olduğu ve görev yaptığı Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'nden 2 hafta önce izne ayrıldığı belirlendi. Cemil S. ve diğer 2 şüphelinin sorgusu sürüyor.