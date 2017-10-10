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Polis memuru, kaçak define kazısında yakalandı

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ'nin Vize İlçesi'ne bağlı Kıyıköy Beldesi'nde, define aramak için kazı yapan ve aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru İ

10 Ekim 2017 15:27

Vahit İŞBAŞARAN/VİZE (Kırklareli), (DHA) - KIRKLARELİ\'nin Vize İlçesi\'ne bağlı Kıyıköy Beldesi\'nde, define aramak için kazı yapan ve aralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru İ.Ç.\'nin de bulunduğu 4 kişi, yakalandı. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, serbest bırakıldı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul\'dan gelecek kişilerin, Kıyıköy\'deki Kahve Ocakları mevkisinde kaçak kazı yapacağını belirledi. Bölgede önlem alan jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru İ.Ç., ile E.Y., E.A. ve K.Ç.\'yi yakaladı. Şüphelilerin kazı sırasında kullandığı 1 dedektör, 2 dizüstü bilgisayar ve kazı malzemelerine el konuldu. Birinci derece SİT alanı olan bölgede şüphelerin, 1.5 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğinde çukur kazdığı belirlendi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.
 

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