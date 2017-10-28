Polis memuru Hakyimez, son yolculuğuna uğurlandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde kontrolden çıkan otomobilin üst geçidin beton ayağına çarptığı kazada ölen 2 polis memurundan 24 yaşındaki Tolga Hakyimez, memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'nde toprağa verildi.

Kaza, dün sabah, Bornova\'da, Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Konak\'tan Bornova yönüne giden ve içinde 5 polis memurunun bulunduğu 45 HA 1632 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis memurları 27 yaşındaki Erdem Öge ve 24 yaşındaki Tolga Hakyimez, araçtan yola savrularak yaşamını yitirdi. Yaralanan meslektaşları 24 yaşındaki Enis Davarcı, 25 yaşındaki Sinan Şentürk ile Hüseyin Kurnaz ise hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada yaşamını yitiren polis memurlarından Erdem Öğe için dün Toros Mahallesi Ferahlı Camii\'nde tören düzenlendi. Kent protokolü ve yakınlarının katılımıyla yapılan tören sonrası Öğe, ailesinin gözyaşları içinde Kaynaklar Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

ANNENİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Yaşamını yitiren diğer polis memuru Tolga Hakyimez\'in cenazesi ise memleketi Aydın\'ın Nazilli İlçesi\'ne bağlı Pirlibey Mahallesi\'ne getirildi. Gece Nazilli Devlet Hastanesi morgunda bekletilen Hakyimez\'in cenazesi, sabah yakınlarınca teslim alındı. Hakyimez\'in cenazesi, helalik alınması için babaocağı Karaçay Mahallesi\'ndeki evlerinin önüne getirildi. Baba Cavit Hakyimez, anne Feray Hakyimez ve kardeşi Yusuf Hakyimez, gözyaşlarına boğuldu. Anne Feray Hakyimez\'in, \"Oğlum seni evlendirecektim. Mürüvvetini görecektim. Göremedim\" feryadı yürekleri dağladı. Hellallik alınmasının ardından Hakyimez\'in cenazesi, Çarşı Camii\'ne getirildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, Nazilli Belediye Başkanı MHP\'li Haluk Alıcık ve AK Partili Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, emniyet teşkilatı mensupları ve görev yaptığı İzmir\'den meslektaşlarının da aralarında bulunduğu 1000 kişi cenaze törenine katıldı. Cenaze namazını Nazilli Müftüsü Necati Topaloğlu kıldırdı. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Tolga Hakyimez\'ın tabutu, İzmir\'den gelen arkadaşlarınca omuzlara alındı. Tabut, bir süre omuzlarda taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Tolga Hakyimez, Pirlibey Mezarlığı\'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

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