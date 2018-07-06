Polis memuru görevi başında intihar etti

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi\'nde görev yapan polis memuru Fatih C.Ö., görevi başındayken beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay, bugün saat 22.00 sıralarında Kıralan Mahallesi\'ndeki Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası olan 32 yaşındaki Fatih C.Ö., görevi başındayken kendini başından beylik tabancasıyla vurarak intihar etti. Silah sesi üzerine gelen meslektaşları Fatih C.Ö.\'yü kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin üçüncü çocuklarına hamile olduğu öğrenilen Fatih C.Ö.\'nün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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