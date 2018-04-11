Polis memuru Fehmi'nin oğullarına Fatih Terim ve Muslera ziyareti: Benim de trafik cezam var

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve kaleci Muslera, polis memuru Fehmi Yardımcı'nın kas hastası 2 oğlunu ziyaret ederek forma hediye etti.

Terim ve Muslera, Türk Polis Teşkilatının 173. yıl etkinlikleri kapsamında, en büyük hayali Muslera ile tanışmak olan 9 yaşındaki Alperen ile 11 yaşındaki Mehmet Emin'i ziyaret etti. İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın makamında gerçekleşen ziyarette Alperen ve Mehmet Emin'e Fernando Muslera tarafından imzalanan forma hediye edildi. Terim ise Çalışkan'a Galatasaray forması hediye etti. Çalışkan, Terim ve Muslera'ya duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Buluşmada Muslera'nın İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'a trafik cezası olduğunu söylemesiyle ortamda yer alanlar kahkahalara boğuldu. Mustafa Çalışkan, gerekirse cezayı kendisinin ödeyeceğini ifade etti. Buluşmada samimi görüntüler ortaya çıktı.