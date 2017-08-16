Polis memuru evinde ölü bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir polis memuru, evinde tabancayla vurularak ölmüş halde bulundu.

Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ertuğrul Yılmaz tatil için geldiği Taşova ilçesindeki evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Yılmaz'ın tabancayla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak polis memurunun eşi M. Yılmaz gözaltına alındı.

Ertuğrul Yılmaz'ın cesedi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.