Polis memuru eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti

Ankara Mamak'ta, eşini ve 11 yaşındaki kızını beylik tabancasıyla vurarak öldüren polis memuru intihar etti. Peyami Safa Mahallesi 364. Sokak'ta oturan, Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Burhan D. (41), henüz belirlenemeyen bir nedenle beylik tabancasıyla eşi Demet D. (32) ve kızı Zeynep'e (11) ateş etti.

Demet D, olay yerinde hayatını kaybederken, Zeynep D ise ağır yaralandı. Eşini ve kızını öldüren Burhan D, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Zeynep D, kurtarılamadı.