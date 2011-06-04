T24 LogoT24 Logo
Gündem

POLİS MEMURU ERKAN YUTKUNMAYA BAŞLADI RİZE (A.A)

04 Haziran 2011 21:58

-POLİS MEMURU ERKAN YUTKUNMAYA BAŞLADI RİZE (A.A) - 04.06.2011 - Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt, Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'ın solunum cihazından tamamen ayrıldığını belirterek, ''Hastamız yutkunmaya başladı, bu iyileşme süreci için çok önemli bir gelişme'' dedi. Türüt, beyinde ödem ve kanama, beyin zarının altında da sorun tespit edilen Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın, hastanelerindeki ameliyatın ardından dün saat 15.00 itibariyle uyutucu ilaçlarının kesildiğini hatırlattı. Hastanın sürekli kontrol altında olduğunu ifade eden Türüt, ''Hastamız uyutucu ilaçların etkisini üzerinden atıyor. Solunum cihazından tamamen ayrıldıktan sonra tepkiler vermeye başladı. Ayaklarını, göz kapaklarını oynatmaya başlamıştı. Hastamız yutkunmaya başladı, bu iyileşme süreci için çok önemli bir gelişme. Ağrılı uyarılara yanıt aldık. Ağrılarının nereden geldiğini anlayabiliyor. Hafiften elimizi sıkabiliyor. Kanamada artış olmaması da ayrıca çok sevindirici'' diye konuştu. Çok uzun ve meşakkatli bir yol izleyeceklerini ifade eden Türüt, ''Tedavisi aylar sürebilir. Nasıl bir nörolojik sekel verebileceğini tahmin etmek güç. Bekleyeceğiz. Beyinde ölen dokuları tahmin etmek çok zor. Ciddiyeti devam ediyor. Gözünün altındaki morluklar henüz geçmedi. Akciğerindeki ezilmenin tedavisi için bir haftalık süreye ihtiyacımız var'' dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24