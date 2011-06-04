-POLİS MEMURU ERKAN YUTKUNMAYA BAŞLADI RİZE (A.A) - 04.06.2011 - Rize Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Türüt, Artvin'in Hopa ilçesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyuna yapılan taşlı saldırı sırasında yaralanan polis memuru Servet Erkan'ın solunum cihazından tamamen ayrıldığını belirterek, ''Hastamız yutkunmaya başladı, bu iyileşme süreci için çok önemli bir gelişme'' dedi. Türüt, beyinde ödem ve kanama, beyin zarının altında da sorun tespit edilen Başbakanlık Koruma Müdürlüğüne mensup polis memuru Servet Erkan'ın, hastanelerindeki ameliyatın ardından dün saat 15.00 itibariyle uyutucu ilaçlarının kesildiğini hatırlattı. Hastanın sürekli kontrol altında olduğunu ifade eden Türüt, ''Hastamız uyutucu ilaçların etkisini üzerinden atıyor. Solunum cihazından tamamen ayrıldıktan sonra tepkiler vermeye başladı. Ayaklarını, göz kapaklarını oynatmaya başlamıştı. Hastamız yutkunmaya başladı, bu iyileşme süreci için çok önemli bir gelişme. Ağrılı uyarılara yanıt aldık. Ağrılarının nereden geldiğini anlayabiliyor. Hafiften elimizi sıkabiliyor. Kanamada artış olmaması da ayrıca çok sevindirici'' diye konuştu. Çok uzun ve meşakkatli bir yol izleyeceklerini ifade eden Türüt, ''Tedavisi aylar sürebilir. Nasıl bir nörolojik sekel verebileceğini tahmin etmek güç. Bekleyeceğiz. Beyinde ölen dokuları tahmin etmek çok zor. Ciddiyeti devam ediyor. Gözünün altındaki morluklar henüz geçmedi. Akciğerindeki ezilmenin tedavisi için bir haftalık süreye ihtiyacımız var'' dedi.