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Polis memuru emniyette beylik silahıyla intihara kalkıştı (2)

  YAŞAMINI YİTİRDİ Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde görevli polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak, tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmenyaşamını yitirdi

24 Ağustos 2017 19:36

 

YAŞAMINI YİTİRDİ
Manisa\'nın Turgutlu İlçesi\'nde görevli polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak, tedaviye alındığı hastanede yapılan müdahalelere rağmenyaşamını yitirdi.
İLK İNCELEME; İNTİHAR DEĞİL KAZA
Kaymakam Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başknı MHP\'li Turgay Şirin de olay sonrası hastaneye geldi. İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Esen Demir\'den bilgi aldı. İntihar ettiği sanılan Koçak\'ın yapılan ilk incelemeye göre silahının kazayla ateş alması sonucu başından vurulduğunun belirlendiği kaydedildi. Araştırmaların sürdüğü bildirildi.
 

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