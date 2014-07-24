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Polis memuru ambulansla gözaltına alınmış

'Paralel yapı' operasyonunda gözaltına alınan polis memuru Sezai Örnek'in eşi Hasret Örnek, 'Bize yapılan muamele katillere, teröristlere bile yapılmamıştır' dedi

24 Temmuz 2014 19:33

Arzu Yıldız

17 Aralık sürecinden sonra İstanbul’dan TEM Şube polis memuru olarak görev yapan Sezai Örnek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polislere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı. T24’e konuşan eşi Hasret Örnek, eşinin ambulansla gözaltına alındığını, kendisinin de 7 aylık hamile olduğunu olay sonrası düşük tehlikesi atlattığını anlattı.

Hasret Örnek, şunları söyledi: “17 Aralık’tan sonra Şemdinli’ye tayini çıktı geldik. Eşim bir ameliyat geçirmişti on dikişi vardı. Evde yatarken, doktor raporu olmasına rağmen gece evimize geldiler. Ambulansla gözaltına aldılar. Seyahat edemeyeceğine dair doktor görüşünü hiçe saydılar. Bize yapılan muamele katillere, teröristlere yapılmamıştır. Bu hayırlı ayda bize bunu reva görenlere en baştan en aşağıdakilere kadar sorumlularına hakkımızı helal etmiyoruz.

 

'Paralel yapı filan bilmeyiz'

 

Benim eşimden başka da kimsem yok. Burada tek başıma kaldım. Onun gözaltına alınmasından sonra da fenalaşıp, düşük tehlikesi geçirdim. Bu benim ilk çocuğum eşim bir polis memuru kimseyle dedikleri gibi paralel yapı falan da bilmeyiz. Ama bunu bize yaşatanlara dediğim gibi hakkımız haram olsun.Eşim Şemdinli’den ambulansla Hakkari’ye götürüldü oradan sonra haber alamadım.”

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