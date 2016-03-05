T24 LogoT24 Logo
Gündem

Polis memuru alımı ön başvuru süresi uzatıldı

Başvurular 10 Mart'a kadar yapılabilecek

05 Mart 2016 22:01

Emniyet Genel Müdürlüğünce, özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru adayı alımı için ön başvuru süresi 10 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 17'inci dönem polis meslek eğitimi için özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru adayı alımı için ön başvuru süresi 10 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı. Daha önce yapılan açıklamada, başvuruların bugün sona ereceği duyurulmuştu.  Adaylar "www.pa.edu.tr" internet sitesinden, şartları öğrenebilecek ve başvurularını online olarak gerçekleştirilebilecek. 

ETİKETLER

polisön alımuzatmatarih

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24