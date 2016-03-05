Polis memuru alımı ön başvuru süresi uzatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğünce, özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru adayı alımı için ön başvuru süresi 10 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 17'inci dönem polis meslek eğitimi için özel harekat branşlı 4 bin erkek polis memuru adayı alımı için ön başvuru süresi 10 Mart Perşembe gününe kadar uzatıldı. Daha önce yapılan açıklamada, başvuruların bugün sona ereceği duyurulmuştu. Adaylar "www.pa.edu.tr" internet sitesinden, şartları öğrenebilecek ve başvurularını online olarak gerçekleştirilebilecek.