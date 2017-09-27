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Polis memuru, 16 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma İlçesi'nde polis memuru 45 yaşındaki O

27 Eylül 2017 01:17

Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde polis memuru 45 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki B.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.
Çaycuma\'da oturan B.A.adlı genç kız, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan polis memuru O.Ç.\'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla BİMER\'e şikayette bulundu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç., Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.Ç., \'cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.
POLİS ŞAPKASIYLA FOTOĞRAF
B.A.\'nın sosyal medya hesabında polis şapkasıyla çektirdiği fotoğrafın üzerine, \'Polis devlet gücünün temsilcisidir\' ve bir başka paylaşımında \'Herkesin polisi kendi vicdanıdır\' yazması dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

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