Polis memurlarına tayin müjdesi

Kazandığı üniversitenin bulunduğu ile tayin isteyen ve ret yanıtı alan polis memuru, açtığı davayı kazandı. Mahkemenin oybirliğiyle aldığı karar onanırsa, üniversite eğitimi ‘tayin gerekçesi’ olacak



Üniversite sınavında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ni kazanan İzmir Çevik Kuvvette görevli polis memuru İ.D., Bolu’ya tayin talebine olumlu yanıt verilmeyince, İçişleri Bakanlığı aleyhine açtığı davayı kazandı. İdare Mahkemesi, eğitim öğretim hakkının Anayasa tarafından güvence altına alındığını vurgulayarak polis memuru lehinde yürütmenin durdurulması kararının verdi. Avukatı da kararın kesinleşmesi halinde tüm polisler için örnek olacağını söyledi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli İ.D., 2008 ÖSS’de Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünü kazandı. Kaydını yaptıran İ.D., naklinin de üniversitenin bulunduğu Bolu’ya yaptırılmasını istedi. Ancak bu talebin polis memurunun zorunlu hizmet süresinin tamamlamadığı gerekçesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine uygun bulunmadı. İ.D. de İzmir 3. İdare Mahkemesi’ne dava açtı.



Çocukları için olur



Bakanlık savunmasında, zorunlu hizmet süresinin İzmir için 10 yıl olduğu, davacı polisin İzmir’de henüz 1 yıl 6 ay hizmet gördüğü belirtilerek davanın reddini istedi. Savunmada, polis memurlarının kendilerinin değil çocuklarının eğitimi nedeniyle yer değiştirilmesine imkân tanındığı belirtildi.

Savunmada idarenin yüksek yapılan düzenlemelerle görev alanını ilgilendiren alanlarda personelin görevini aksatmadan eğitimine devam etmelerinin sağlandığı ifade edildi.



‘Eğitim Anayasal bir hak’



Mahkeme de oy birliği ile aldığı kararda “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” şeklindeki Anayasa’nın 42. maddesi 1. fıkrasına dikkati çekildi. İşlemin uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabileceği vurgulanan kararda şöyle denildi:

“Anayasa’nın güvence altına aldığı eğitim ve öğretim hakkı ile yine Anayasa’nın 5. maddesinde devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılan ’kişinin maddi ve manevi varlığının gelişmesi’ arasındaki ilişki dikkate alındığında, Anayasa’nın amir hükümleri karşısında bu durumun hukuki bir dayanak olarak gösterilme imkânı bulunmamaktadır. Davacının Bolu’ya nakil talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”



‘Kesinleşirse örnek olacak



İ.D.’nin avukatı Tolga Yurdakul da yalnızca İzmir’de benzeri 4 dava bulunduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Polis memurlarının her zaman daha çok eğitim alması, kendilerini yetiştirmiş kişiler olması gerektiği belirtilir. Ancak uygulamada, üniversite eğitimi almak isteyen genç polis memurlarının önünde çeşitli engeller çıkarılabiliyor. Üniversite eğitiminin görevde aksamalara yol açacağı öne sürülüyor. Bu davayı pilot dava olarak açtık. Kesinleşmesi halinde, tüm polisler için örnek karar olacak.”

